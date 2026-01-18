Дания и още 7 европейски страни в декларация: Ще пазим суверенитета на Гренландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дания излезе със съвместно изявление заедно с още 7 европейски страни заради заплахите на американския президент Доналд Тръмп да сложи ръка на остров Гренландия по един или друг начин.

В изявлението са подписани Финландия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия, Швеция и Обединеното кралство. Ето какво пише в него:

"Като членове на НАТО ние сме ангажирани с укрепването на арктическата сигурност като споделен трансатлантически интерес. Предварително координираното датско учение „Арктическа издръжливост", проведено със съюзниците, отговаря на тази необходимост. То не представлява заплаха за никого.

Изразяваме пълна солидарност с Кралство Дания и народа на Гренландия. Надграждайки процеса, започнат миналата седмица, ние сме готови да се ангажираме с диалог, основан на принципите на суверенитет и териториална цялост, зад които твърдо стоим.

Тарифните заплахи подкопават трансатлантическите отношения и рискуват опасна низходяща спирала. Ще продължим да бъдем единни и координирани в отговора си. Ангажирани сме да отстояваме нашия суверенитет."