Мицкоски: Имаме проблем с България, но по-важна ни е домашната работа

Християн Мицкоски КАДЪР: Екс/@MickoskiHM

Северномакедонският премиер Християн Мицкоски призна за проблемите с България, но според него за страната е по-важно да си свърши домашната работа, свързана с европейската интеграция.

"Македонският евроинтеграционен път е неизбежно свързан с волята на 27-те държави членки, една от които е и България. Знаете, че с тях имаме проблем, но нашата цел е да си свършим домашната работа, да се подготвим, всички открити въпроси, свързани с Реформската програма, да бъдат приключени, всички реформи, които сме предвидили, да бъдат завършени", каза македонският министър-председател, цитиран от БГНЕС.

Той допълни, че след като това бъде направено, решението ще остане в ръцете на 27-те държави членки – дали процесът ще бъде билатерализиран, или ще се основава на критериите, прилагани към всички страни, присъединили се към този съюз, тоест към Европейския съюз.

През юни 2022 г. Северна Македония прие т.нар. „френско предложение", което е одобрено от всички държави в ЕС и от самия парламент в Скопие. Следователно, от 2022 г. насам няма никакви двустранни спорове между София и Скопие.

Според Преговорната рамка, за да стартират преговорите между Северна Македония и ЕС, българите трябва да бъдат включени в преамбюла на конституцията. Северна Македония също така трябва да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него.

Християн Мицкоски КАДЪР: Екс/@MickoskiHM

