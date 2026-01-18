Александър Вучич: Скоро чакаме решение за петролната ни компания

Основните точки на бъдещия договор за покупко-продажба на руските дялове в НИС трябва да бъдат изпратени най-късно утре или на 20 януари на Службата за контрол на чуждестранните активи към американското Министерство на финансите (OFAC). Целта е преди 23 януари да се вземе решение за удължаване на оперативния лиценз за НИС. Все още няма споразумение за покупката, но ще бъде постигнато, каза президентът на Сърбия Александър Вучич.

„Сега трябва основните, да го кажа на разбираем език, точки на бъдещия договор – ясни отношения за собствеността, как ще бъде организирано бъдещото дружество, какъв процент, какъв дял ще има всяка компания, както и други неща от бизнес плана, да бъдат изпратени на американската служба OFAC, това трябва да стане на 19 или най-късно на 20, за да могат те да вземат решение преди 23 януари за удължаване на оперативния лиценз за НИС, за да можем да продължим да работим нормално", каза Вучич.

Той разкри, че тази седмица е имало много важни разговори с потенциални партньори.

„Както знаете, разговаряхме с представители на (унгарската компания) МОЛ, както и в Абу Даби с още един потенциален партньор за в бъдеще. Искам само да кажа на хората, че това не са лесни разговори за нас. Хората не трябва да мислят, че е важно само да се подпише и приеме, сякаш всичко е просто и лесно решено. За нас най-доброто решение, разбира се, беше Сърбия да поеме НИС, но имахме алтернатива или да отнемем имуществото на някого, или да се съгласим с настоящия процес. Тоест, не съществуваше като алтернатива това, което ние бихме искали и за което имаме подготвени пари и всичко останало, без да навлизам в подробности", обясни Вучич.

Той допълни, че вярва, че ще има положителни резултати.

„Ние трябва да осигурим сигурността на работата на рафинерията, не можем да бъдем като някои малки държави в региона без рафинерия и да правим само т.нар. продуктови газопроводи към други държави и да внасяме петролни продукти", каза Вучич.

Днес рафинерията в Панчево е започнала работа отново. Рафинерията е част от мрежата на сръбската петролна компания НИС, която бе санкционирана като част от мерките срещу руския енергиен сектор след нахлуването в Украйна. Заради тях рафинерията беше затворена в началото на декември, а тя осигурява около 80 процента от нуждите от гориво в Сърбия.

Контролът над НИС е на 56 процента от руски компании – „Газпром Нефт" и „Интелиджънс", които са дъщерни фирми на руския гигант „Газпром". Сръбското правителство притежава близо 30 на сто от акциите на НИС, а малките акционери – около 14 на сто, пише БТА.

„Газпром" води преговори с унгарската петролна и газова компания МОЛ за продажбата на своите дялове в НИС. Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви в петък в интервю, че очаква МОЛ и „Газпром Нефт" да постигнат проект за договор за покупката на руските акции в НИС в срок от един до три дни. Според него това би трябвало да позволи първо удължаване на лиценза от OFAC.