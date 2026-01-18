Парламентът на Република Сръбска в Босна и Херцеговина прие оставката на премиера

Парламентът на Република Сръбска, в състава на Босна и Херцеговина, прие днес на специално заседание оставката на премиера Саво Минич, съобщават местните медии.

На 2 септември 2025 година Народното събрание на Република Сръбска избра ново правителство на Република Сръбска, начело със Сава Минич, въпреки че предложението за премиер дойде от Милорад Додик, след като срещу него беше издадена окончателна присъда, с която му се забранява да заема публична длъжност през следващите шест години.

На 15 януари Минич върна мандата на премиер на Република Сръбска, а временно изпълняващата длъжността президент на Република Сръбска Ана Тришич Бабич го уведоми, че отново ще бъде предложен за премиер.

Тришич Бабич по-рано подчерта, че тази стъпка има за цел да не се допусне, по думите ѝ, „създаването на още една изкуствена криза, режисирана от чуждестранни управници", както и че за процесите в Република Сръбска трябва да решават самата Република Сръбска и нейните институции, „а не някой отвън".

Всичко това се случва преди пленарното заседание на Конституционния съд на Босна и Херцеговина, насрочено за 22 януари, на което трябва да бъде взето решение дали правителството на Република Сръбска е в съответствие с конституцията. Това правителство е назначено след като мандатът на Милорад Додик като президент на Република Сръбска бе отнет.

Днес Минич каза, че взима решението за оставката си, за да укрепи Република Сръбска, пише БТА.

„Недопустимо е положителното развитие на правителството да бъде прекъснато с изкуствени кризи. Затова взехме решение, с което допълнително ще укрепим Република Сръбска, която ще бъде по-устойчива на всеки вид натиск", каза той на заседанието днес, цитиран от телевизията на Република Сръбска РТРС.

Вчера Минич представи и нов състав на правителството с пет нови министри.