Тръмп иска $ 1 милиард за място в Съвета за мир в Газа

Николай Младенов му благодари за лидерството

Доналд Тръмп определи цена от 1 милиард долара за членство за държави, които желаят да се присъединят за постоянно към новия му Съвет на мира, съобщи Блумбърг. Американският президент ще стане първият председател на съвета и ще реши кой ще бъде приет в организацията. Всяка държава членка ще има един глас, а решенията на съвета ще се вземат с мнозинство, но всичко ще подлежи на одобрение от председателя.

Всяка държава членка ще бъде в съвета за срок не повече от три години, но това правило не се прилага за страни, които внасят най-малко 1 милиард долара в брой в Съвета за мир през първата година, се казва в проекта. Средствата, събрани от борда, са предназначени за финансиране на усилията на администрацията за възстановяване на Газа, съобщиха официални лица. Критиците спекулират, че Съветът на мира може да е

предназначен

да замени

Организацията

на обединените

нации

Заедно с бившия български външен министър Николай Младенов в Съвета на мира ще бъдат държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Къшнър и бившият премиер на Обединеното кралство Тони Блеър наред с други, обяви Белият дом.

“За мен е чест и огромна отговорност, че бях номиниран да поема роля в Съвета за мир и като върховен представител за Газа, работейки тясно с невероятния Али Шаат и неговия силен екип от Националната комисия за администриране на Газа (НКАГ). Тяхното сформиране е ключов елемент от това, което е необходимо, за да донесем мир в изстрадалата ивица. Особено съм благодарен на президента Тръмп за неговото смело лидерство и решителна дипломация, които направиха това възможно”, обяви Младенов в неделя. Той допълни, че започвайки втората фаза на примирието, фокусът ще е “да съветваме, подкрепяме и насочваме Националната комисия, за да може тя да организира незабавна хуманитарна помощ, да възстанови основните услуги за хората и да гарантира, че всички оръжия в Газа ще бъдат само под контрола на легитимната власт”.

53-годишният Младенов е изправен пред може би най-трудната си задача досега, отбелязва Си Ен Ен в материал за българина. Медията уточнява, че като новообявен върховен представител за Газа той ще действа като ключова връзка между Съвета за мир и технократски комитет, съставен от палестински служители, който е предназначен да управлява разрушения анклав. Младенов трябва да превърне 20-точковия план на САЩ за прекратяване на огъня, лишен от ключови детайли, в жизнеспособна програма, която може да възстанови Газа, да разоръжи “Хамас” и да управлява два милиона души. И всичко това трябва да е приемливо за израелците, палестинците и американците, за да проработи, пише Си Ен Ен.

“Всички харесват Младенов - не само в Израел, но и в целия Близък изток. Той успя да спечели пълното доверие на всички страни, което е изключително рядко. Той говори по позитивен и конструктивен начин, избягва да се зацикля на негативите и работи по подреден и прозрачен начин с всички и без излишни усложнения. Той е честен играч, който разбира чувствителността на всички страни”, коментира висш израелски служител пред Си Ен Ен.

Според бившия посланик на САЩ в Израел Дан Шапиро Младенов е много практичен. Двамата са работили заедно през 2015 и 2016 г. “Той е много по-малко ограничен или ангажиран с бюрократичните процеси, отколкото с постигането на резултати. Той

ще отиде

навсякъде и ще

разговаря

с всеки

и ще настоява тези разговори да бъдат ориентирани към резултатите”, каза Шапиро, сега старши сътрудник в мозъчния тръст “Атлантически съвет”.

Все пак не липсват и критики към бившия ни министър. Политическият анализатор Ксавиер Абу Ейд потвърди професионализма на Младенов, но допълни, че той се е придържал твърде много към израелската позиция, като е бил по-загрижен за имиджа на Израел, отколкото за нарушенията на човешките права, на които са били подложени палестинците.

“Той се грижеше и за палестинците, но повече за израелците”, каза Абу Ейд.

Израел пък възрази срещу избора на Белия дом на световни лидери, които ще се присъединят към Съвета за мир в Газа. Белият дом и други източници обявиха покани към турския президент Реджеп Ердоган, египетския президент Абдел Фатах ал Сиси и президента на Аржентина Хавиер Милей.

Израелските власти заявиха, че някои от назначенията не са били съгласувани с тях и противоречат на политиката на страната, без да уточняват срещу кого възразяват. Израелският премиер Бенямин Нетаняху също така посъветва израелския външен министър да се свърже с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по въпроса.

