Синът на Мохамед Али: Баща ми мразеше войната, мечтая за свят без расизъм

"Баща ми мразеше войната, постоянно усещам присъствието му. Той беше най-големият хуманист."

Това казва синът на може би най-великия боксьор в историята - Мохамед Али, който разказва семейната история в документален филм. Наследникът на легендата носи неговото име и вече е на 53 години.

"Винаги усещам, че баща ми е до мен - казва Али-младши в интервю за NOVA. - Той беше най-великият хуманист на всички времена. Гледах на баща си като на баща на всички. Не само като наш родител – мой и на сестрите ми, а като на баща на човечеството.

Искам светът да знае, че баща ми обичаше всички хора по света. Той мразеше войната. Той обича мира. И искаше всички да живеят в мир и щастие, заедно в хармония на тази земя.

Причината, поради която пожелах да разкрия от първо лице историята, е да извадя истината наяве, защото много хора имат разпространяват различни версии, но те не отговарят на истината. А хората трябва да знаят истината за баща ми, децата му, наследството и живота му. И точно това възнамерявам да правя.

Баща ми преди да почине ми каза: „Искам да вземаш по-добри решения в живота си от моите". Така че знам точно какво трябва да направя, просто ми е нужна помощ, за да го сторя.

Не го правя, за да направя моя живот по-добър, аз искам да направя животите на всички хора по-добър. Имам видеоклип на баща ми, който казва: „Това е Мохамед Али". Когато татко почина, аз поех контрола, а това означава, че трябва да продължа достойно наследството му. Аз съм единственият, който може да го направи. Баща ми каза, че ще се върне чрез мен. И аз наистина се стремя да продължавам делото му. Помагам на бездомните, на гладните, на хората, които наистина се нуждаят от това. По света има нуждаещи се от помощ хора с всякакъв вид заболявания.

Ричард Блум Майкъл Джей Фокс например, който страда от Паркинсон, е живял по-голямата част от живота си с компютър в тялото си, който е казвал на мозъка му да регулира допамина. Но трябва да осъзнаете, че има много начетени хора по света, които се страхуват да се тестват, защото не искат да чуят диагнозата. Никой не иска да чуе, че е болен, но трябва да покажем на хората, че изследването не е вредно. Няма да ви навреди. Ще ви бъде от полза, защото ако го направите, ще могат да ви лекуват. Да, и се надяваме един ден да имаме лек, след откриването на който никой никога повече няма да трябва да страда толкова от Паркинсон. И работим именно върху това. Ето защо се нуждаем от хора от цял свят, които да работят с нас и да ни помагат, защото това не е само въпрос на Съединените щати или Европа, или Русия и Китай. Това е въпрос, касаещ всички ни.

Мохамед Али-младши Да, знаете ли, че има хиляди хора във Великобритания, които страдат от Паркинсон? В Съединените щати има над 1 милион души, които са диагностицирани с това заболяване. И никой не знае причината за това. А това е най-бързо разпространяващото се неврологично заболяване в световен мащаб днес.

Мохамед Али-младши: Бях вече в училище и още не знаех колко известно е името на баща ми всъщност и съответно колко известно е моето име, впрочем. Докато не отидох в библиотеката. Взех си енциклопедия Британика. Отворих я. Търсех „пророк Мохамед" и попаднах на „Баща ми Мохамед Али". Казах си: „Гледай ти, името на баща ми е в енциклопедията. Това е нещо голямо. Той е там редом до пророк Мохамед, до Исус, до Елвис. Еха!"

В много отношения съм различен. На 53 години съм, но той вече не е тук до мен, макар че през цялото време усещам присъствието му. Той завладя света. А аз просто се опитвам да го разтърся малко. Знаеш ли, той направи нещо, което никой никога не е смятал за възможно. Не обичаше войните, беше много вярващ мюсюлманин. Отстояваше това, в което вярваше, дори това да означава да се изправи срещу огъня. Той беше готов да умре. Никой друг човек на света не е го е правил заради убежденията си. Не е искал да умре в името на това, в което не вярва. Никой друг не е правил това. А баща ми е единственият цветнокож, когото познавам, който би могъл да спре война за няколко минути и след това да започне война отново.

Мечтая за свят без расизъм. Свят, в който всички живеем в мир и хармония пред Божиите очи, да се обичаме, да се уважаваме и просто сме добри един към друг. Това искам. Това е най-голямата ми мечта.

Толкова голямо послание в толкова малко думи. Благодаря ви. Отделихте ми половин час. Беше голяма чест, незабравими моменти.

И аз ти благодаря. Искам да кажа още нещо на света. Искам светът да спре да се мрази, да спре да се избива, да започне да се обича, да започне да се уважава, да започне да си помага. Всички могат да живеят заедно в този свят в мир и хармония. Не е нужно да се бием. Можем да се разбираме и да постигаме резултати. Можем да направим света по-добро място, ако цели нации решат да се обединят заедно.

Ричард Блум: Нужно е да помним само едно нещо. Трябва да живеем в мир, да работим в мир и да се обичаме в мир. Винаги да се обичаме, защото Бог не ни учи да мразим никого.