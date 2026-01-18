Турция конфискува почти 3 милиона хапчета в борбата с наркотрафика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 2,76 милиона наркотични таблетки и 314 кг наркотични вещества са конфискувани при операция на силите за сигурност в Истанбул срещу наркотрафика, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в социалната мрежа Екс.

Операцията е осъществена в района „Санджактепе" в азиатската част на Истанбул от екипи на Дирекцията по сигурността в координация с Републиканската прокуратура.

Задържани са двама души, заподозрени в участие в разпространение на наркотици.

При обиските са намерени един милион празни капсули, които се използват за пълнеж на наркотици, както и една машина за производство на наркотични таблетки.

При друга операция на силите за сигурност, извършена паралелно в Истанбул, Текирдаг, Коджаели, Сакария и Хатай, са задържани седем души, заподозрени, че са свързани с акцията на испанската полиция преди няколко дни, при която бе прихванат кораб с 10 тона кокаин. При операцията бяха арестувани 13 души от екипажа, сред които четирима турци, един сърбин, един унгарец и седем индийци, съобщи турският вътрешен министър в профила си в социалните медии.

Операциите в посочените турски градове са осъществени от екипи на отделите за борба с наркотрафика към Дирекциите по сигурността, координирано с републиканските прокуратури.