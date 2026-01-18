ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София -7° / -7°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22115304 www.24chasa.bg

Проливни дъждове доведоха до наводнения в Австралия

892
Вълни заляха Нарабийн, предградие на Сидни Снимка: Ройтерс

Австралийските власти днес съобщиха, че 20 души са спасени от наводненията в източната провинция Нов Южен Уелс, след като заради проливни дъждове жителите бяха призовани да се преместят на по-високи места. 

В столицата на щата Сидни, най-големият град в Австралия, жители и туристи бяха евакуирани късно вчера, след като опасни наводнения заляха ниско разположеното предградие Нарабийн.

Спасителните екипи са реагирали на повече от 1400 инцидента в целия щат от началото на дъждовете в събота, съобщиха власти. Повечето спасителни операции са били свързани с хора, които са се движели с автомобили през наводнените райони.

"Имаше внезапни наводнения, които затвориха пътища, и очакваме някои от тях да останат затворени за известно време", гласи изявление на помощник-комисаря на държавните служби за спешни случаи Соня Ойстън.

Властите предупредиха, че в течение на деня са възможни още гръмотевични бури южно от Сидни. Около 72,4 мм дъжд е паднал в северната част на Сидни за 2 часа тази сутрин, съобщи националната метеорологична служба.

Вчера жена е загинала, след като е била ударена от паднал клон близо до Уолонгонг, на около 66 км южно от Сидни, по време на буря, съобщи австралийската телевизия.

Вълни заляха Нарабийн, предградие на Сидни Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)