Соломон Паси: Битката е между доброто и злото, новият световен ред на Тръмп е изкушаващ

"Битката по света е между доброто и злото, новият световен ред на Доналд Тръмп е изкушаващ". Така смята бившият външен министър Соломон Паси, според когото американският президент е от добрите и иска да притисне лошите. Според него бъдещите войни ще са за космоса.

"Битката в света се води между доброто и злото, това есе знае още от 6-ия ден на Сътворението - каза Паси в предаването "На Фокус" по NOVA , където гостува със съпругата си Гергана Паси.

"Кое доброто и кое злото днес? Ще цитирам Чърчил, който казва: Демокрацията е отвратителен метод за управление, но нищо по-добро не е измислено - заяви Соломон Паси. - Демокрацията е нещо добро. За ова е много лесно, когато има конфликт, да вземем страната на демокрацията. Както е с Русия и Украйна, САЩ и Венецуела. По-трудно е, когато конфликтът е между две демокрации.

През 1945 започва нов световен ред. Добрите се разбират с лошите, оставят ги да дерибействот. Срещу това добрите си осигуряват комфорта да живеят по-добре и да печелят повече. За 104 г. след Октомврийската революция има 53 агресии от Русия. Последният най-голям концлагер е Северна Корея, около 2 млрд човекогодини са преминали под диктатура там.

Опитът Тръмп да въведе по-нов световен ред, да наложи добрите да поставят лошите на място, е изключително изкушаващ. Нито Обама, нито Байдън спечелиха голяма битка срещу злото и оставиха на Тръмп лошо наследство. Бил съм посредник между Запада и Иран, между Запада и Северна Корея, водих 4-годишни преговори с Муамар Кадафи в Либия. Всеки опит да се договориш с диктатури е печалба от тяхна страна, за да те нападнат след това. Това си личи по времето но Сталин, Ленин и Хитлер. Между вълк и агне не може да има дипломация.

Историята между САЩ и Гренландия е 150-годишна. На няколко аха да я дадат на САЩ. В НАТО сме имали много вътрешни кризи, но демокрацията има имунната система да ги предолявава.

Битката между доброто и доброто не е лесна. Грендлания напуска ЕС през 80-те години с референдум, а Европа не направи нужното да я върне.

Тръмп посяга към Арктика и Гренландия, защото тя е изключително важна за космоса за всевъзможни комуникационни и сателитни дейности. Войната в бъдеше ще се води за космоса, Китай го е осъзнал и поддържа много силна бойна готовност."

"Никой не може да отговори дали Тръмп ще удари - коментира от своя страната темата за Иран Гергана Паси. - Тези държави загубиха загубиха оснтовната си валута -страха. Младите хора излязоха на протести.

Целта на Тръмп е правилна - да има някаква нова споделена стратегия за Севрния полюс. Но начинът е демонстрация на сила. Америка е символ на държавата, която може да е хегемон, но да не предизвика прекалена нервност в останалите дъргави. Сега Тръмп прави точно обратното. Въпросът е можеше ли да постигне целите си по друг начин."