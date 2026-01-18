ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цената на златото се е вдигнала с рекордните над 6...

Сирийският президент обяви примирие с кюрдите

3468
Войната в Сирия е отнела живота на ститици хиляди СНИМКА: Пиксабей

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа обяви примирие с кюрдските Сирийски демократични сили след разговор с лидера им Мазлум Абди. Това стана, след като правителствените сили напреднаха в кюрдските райони на север и изток.

След среща с американския пратеник Том Барак, Шараа заяви в президентския дворец в Дамаск, че „препоръчва пълно примирие".

Той добави, че срещата с Абди е отложена за понеделник, 19 януари, поради лошото време, но „за да успокоим ситуацията, решихме да подпишем споразумението", предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Президентството публикува текста на подписаното 14-точково споразумение, което включва интегриране на СДС и кюрдските сили за сигурност в министерствата на отбраната и вътрешните работи, незабавно предаване на управляваните от кюрдите провинции Дейр Еззор и Рака на правителството и поемане от Дамаск на отговорността за затворниците от групировката „Ислямска държава" и техните семейства, държани в кюрдски затвори и лагери.

