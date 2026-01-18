Камери разкриха обирджиите на Лувъра (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кадри от видеонаблюдение показват момента, в който крадците от Лувъра нахлуват във витрини и претърсват бижута на стойност 76 милиона паунда. Големият обир стана през октомври миналата година, като откраднатите скъпоценности все още не са открити.

Едноминутният клип от охранителна камера, споделен във френското телевизионно новинарско предаване Sept à Huit, заснема двама крадци, които разбиват стъклените витрини, преди нагло да грабнат плячката си, пише "Дейли мейл".

Един от маскираните крадци може да се види как използва предмишницата си, за да пробие напуканото стъкло, преди да бръкне вътре и да грабне три скъпоценни украшения.

След това той пъха стоката във вътрешен джоб под светлоотразителното си яке, преди да вземе чантата си, която е разпръсната от счупено стъкло, и бързо се отдалечава.

По-късно се виждат как двамата крадци работят заедно, за да си пробият път до втори, по-голям сандък, крадат ценни бижута, преди да избягат от местопрестъплението.

Цялата операция, при която са откраднати бижута на стойност 76 милиона паунда, е продължила само четири минути, от 9:35 до 9:39 ч. сутринта, на 19 октомври в галерия „Аполо" в Лувъра.

В рамките на седмица след обира двама мъже на около 30 години от Сен Сен Дени са арестувани във връзка с нападението на 25 октомври, единият от тях на летище „Шарл дьо Гол", докато се е опитвал да се качи на самолет за Алжир.

И двамата вече са били познати на полицията от минали случаи на кражба с взлом. Разследващите заявиха, че са съпоставили ДНК следи, открити от каска, оставена на мястото на престъплението, с един от заподозрените.

След четири дни прокуратурата разкри, че двамата арестувани са признали частично участието си и че са обвинени в организирана кражба и престъпен сговор.

На 29 октомври са арестувани още петима заподозрени, като само за един от тях се смята, че е част от четиричленния екип.

На 31 октомври са повдигнати обвинения пред магистрат на двама - 37-годишен мъж за кражба и престъпен сговор, а 38-годишна жена за организирана кражба и престъпен сговор с цел извършване на престъпление.

И двамата отрекоха всякакво участие, а трима бяха освободени.

Досега са повдигнати обвинения срещу петима заподозрени, местонахождението на бижутата обаче остава неизвестно и нито едно от тях не е открито.

„Разпитите не са довели до никакви нови разследващи елементи", заяви тази седмица главният прокурор на Париж Лор Бекуо, три месеца след обира посред бял ден.

Но случаят остава основен приоритет, подчерта тя: „Основната ни цел все още е да възстановим бижутата."

На сутринта на 19 октомври крадците паркирали камион за превоз на товари с разтегателна стълба под галерия „Аполон" в Лувъра, в която се намирали френските коронни бижута.

Двама от крадците се качили по стълбата, счупили прозорец и използвали ъглошлайфи, за да изрежат стъклени кабини, съдържащи съкровищата, докато другите двама чакали отдолу, казват разследващите.

Смята се, че обирът е извършен от дребни престъпници, а не от професионалисти.