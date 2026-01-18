3/4 от хората над 65 години в Германия използват интернет

Около 74 на сто от германците на възраст над 65 години използват интернет, като делът им значително се е увеличил спрямо преди пет години, когато онлайн са били едва 48 на сто. Това показват резултатите от представително проучване, поръчано от германската цифрова асоциация „Битком" (Bitkom) и получено в редакцията на БТА, за което са анкетирани 1004 души над 65-годишна възраст в Германия.

Според изследването възрастните хора са по-отворени към дигиталните технологии, отколкото обикновено се смята, като две трети от тях смятат, че цифровизацията не се развива достатъчно бързо. В същото време те оценяват собствените си дигитални умения като средни и изразяват силно желание за подкрепа - 96 на сто биха искали помощ за усвояване и разширяване на цифровите им познания.

С напредването на възрастта делът на интернет потребителите намалява - почти всички на възраст 65-69 години са онлайн, докато сред хората над 80 години този дял спада под 50 на сто. Основните причини за оставане извън мрежата са липса на знания, опасения за сигурността и липса на техническа подкрепа.

Президентът на „Битком" д-р Ралф Винтергерст заяви, че по-голямата част от възрастните хора биха искали да участват активно в цифровия свят, но все още се сблъскват с бариери. По думите му това е задача на цялото общество, за да не бъде изоставена нито една група в процеса на цифровата трансформация.

Проучването показва още, че повече от половината хора над 65 години вече са използвали приложения с изкуствен интелект, като най-често проявяват интерес към здравни услуги и инструменти за поддържане на самостоятелен начин на живот.

По данни от проучването 92 на сто от интернет потребителите над 65 години използват електронна поща, 88 на сто изпращат текстови съобщения, 60 на сто са активни в социалните мрежи, а половината (50 на сто) провеждат видеоразговори.

Хобитата и информираността също са сред водещите онлайн дейности - 88 на сто търсят в интернет информация за лични интереси, а 81 на сто следят новини и актуални събития. Значителен дял от възрастните хора използват интернет и за ежедневни организационни задачи: 80 на сто ползват онлайн банкиране, 76 на сто пазаруват онлайн, 57 на сто използват интернет за навигация, 52 на сто планират пътувания изцяло или частично онлайн, а 47 на сто използват приложения, свързани със здраве или фитнес.