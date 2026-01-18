Привърженици и противници на Тръмп се замерят със снежни топки и балони с вода в Минесота (Снимки)

Напрежението в Минесота ескалира след двете стрелби на служители на имиграционните служби срещу граждани, като при единия инцидент почина 37-годишна жена.
Това доведе до сблъсъци между противници и привърженици на Тръмп, като двете групи се обстелваха със снежни топки и балони с вода, стигна се до словесна агресия.
Пристигналите на място полицейски части успяха да разделят двата лагера, съобщи БНТ.
По нареждане на губернатора на Минесота Тим Уолц, са мобилизирани местните подразделения на националната гвардия.