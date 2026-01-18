ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медицинска сестра е пред уволнение, защото нарекла...

Привърженици и противници на Тръмп се замерят със снежни топки и балони с вода в Минесота (Снимки)

Полицията в града е мобилизирана. Снимка: Ройтерс

Напрежението в Минесота ескалира след двете стрелби на служители на имиграционните служби срещу граждани, като при единия инцидент почина 37-годишна жена.

Това доведе до сблъсъци между противници и привърженици на Тръмп, като двете групи се обстелваха със снежни топки и балони с вода, стигна се до словесна агресия. 

Проверките на мигранти продължават. Снимка: Ройтерс
Пристигналите на място полицейски части успяха да разделят двата лагера, съобщи БНТ.

По нареждане на губернатора на Минесота Тим Уолц, са мобилизирани местните подразделения на националната гвардия.

