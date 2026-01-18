Стармър в разговор с Тръмп: Санкциите срещу съюзници на НАТО са грешни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър е казал на американкия призединт Доналд Тръмп, че „прилагането на санкции срещу съюзници от НАТО е грешно" по време на телефонен разговор днес

Стармър потвърждава подкрепата на Обединеното кралство за суверенитета на Гренландия и добавя, че сигурността в Арктика остава „приоритет за всички съюзници от НАТО"

Вчера президентът на САЩ обяви, че планира да наложи 10% тарифи на осем членове на НАТО, „докато не бъде постигната сделка за пълното и тотално закупуване на Гренландия"

Лидерите на Дания, Финландия, Франция, Германия, Холандия, Норвегия, Швеция и Обединеното кралство предупреждават в съвместно изявление, че планът на Тръмп рискува „опасна низходяща спирала"

Междувременно хиляди протестираха срещу плановете на Тръмп в Гренландия и Дания.

Стармър каза днес, че е повторил позицията на Обединеното кралство относно Гренландия по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Премиерът последователно твърди, че Гренландия „е част от Кралство Дания и нейното бъдеще е въпрос на гренландците и датчаните".

Малко след като Тръмп обяви тарифи за осем европейски съюзници в събота, Стармър повтори позицията си - представлявайки рядък публичен упрек към президента на САЩ.

„Прилагането на тарифи върху съюзници за преследване на колективната сигурност на съюзниците от НАТО е напълно погрешно. Разбира се, ще преследваме това директно с администрацията на САЩ", написа Стармър в социалните медии.

Отново, в разговор с Лора Куенсберг тази сутрин, министърът на културата на Стармър, Лиза Нанди, заяви, че Обединеното кралство няма да направи компромис с позицията си.

Тя каза, че заплахите на Тръмп са „изключително безполезни и контрапродуктивни" и предположи, че е необходим „дебат за възрастни" с Белия дом по въпроса, който според Тръмп е въпрос на национална сигурност.

Говорител на Стармър потвърди, че премиерът е разговарял с Доналд Тръмп по телефона днес.

„Премиерът повтори позицията си относно Гренландия. Той каза, че сигурността в Далечния север е приоритет за всички съюзници от НАТО, за да се защитят евроатлантическите интереси", казва говорителят.

„Той също така каза, че прилагането на тарифи срещу съюзници за преследване на колективната сигурност на съюзниците от НАТО е погрешно."

Говорителят добавя, че Стармер е разговарял днес и с министър-председателя на Дания Мете Фредериксен, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.