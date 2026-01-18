Делото на принц Хари срещу "Дейли мейл" за 38 млн. паунда влиза в съда

Съдебните дела, заведени от принц Хари, певеца Елтън Джон и други публични личности срещу британския вестник "Дейли мейл", започват в понеделник. Очаква се заседанията във Висшия съд на Лондон да продължат девет седмици.

Към принц Хари се присъединяват някои от най-популярните личности в британския елит: Елтън Джон и съпругът му Дейвид Фърниш, актрисите Лиз Хърли и Сейди Фрост, лейбъристът Дорийн Лорънс, чийто син Стивън беше убит при расистка атака, както и бившият политик Саймън Хюз. Те застават срещу издателя на най-продавания вестник във Великобритания, като се очаква дългогодишният му главен редактор Пол Дакър да даде показания, пише "Гардиън".

Принц Хари и другите ищци твърдят, че освен че са прихващали гласови съобщения, "Дейли мейл" и "Мейл он сънди" (неделното издание на популярния всекидневник) са подслушвали стационарни телефони, плащали са на корумпирани полицаи, фалшифицирали са медицински досиета и дори са подслушвали домовете на известни личности. Associated Newspapers - компанията, която издава вестниците, определи твърденията като "абсурдни" и "обида за трудолюбивите журналисти, чиято репутация и почтеност са погрешно опетнени".

През 2023 г. Хари стана първият член на кралското семейство, дал показания в съда от повече от 130 години, когато свидетелства по дело, което той и други заведоха срещу издателя на в. "Мирър". Съдията постанови, че вестникът е хаквал телефона му в умерена степен от края на 2003 г. до 2009 г. и му присъди 140 600 паунда обезщетение. Очаква се делото между принца и "Дейли Мейл", което се оценява на 38 милиона паунда, да бъде изключително оспорвано.