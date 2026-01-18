Медицинска сестра е пред уволнение, защото нарекла транс педофил "господин"

Медицинска сестра, която е нарекла транссексуален педофил „господин", докато го е третирала като пациент, може да бъде уволнена.

40-годишната Дженифър Меле е била дисциплинарно наказана от болница „Сейнт Хелиър" в Каршалтън, Съри, след като е отказала да използва местоименията на лицето, осъдено за сексуални престъпления срещу деца, по време на инцидент през май 2024 г., пише "Дейли мейл"

През октомври същата година тя е била отнесена до Съвета по медицински сестри и акушерки (NMC) като „потенциален риск" за предполагаемо нарушение на политиката му за поведение, която гласи, че медицинските сестри не трябва да изразяват убежденията си „пред хората по неподходящ начин".

Старшата медицинска сестра, която е работила в болница „Сейнт Хелиър" в продължение на дванадесет години, по-късно е била ескортирана от помещенията по време на смяна и незабавно отстранена от работа, защото е говорила открито за лечението си миналата година.

Тя каза пред „Mail on Sunday", който разкри историята, по това време: „Съкрушена съм, че бях отстранена само за подаване на сигнал за нередности. Въпреки че аз съм изложена на риск, аз съм тази, която е наказана."

Г-жа Меле сега е изправена пред дисциплинарно изслушване с работодателя си във вторник, където ще бъде информирана за действията срещу нея, което може да означава, че ще загуби работата си.

Предишно изслушване трябваше да се проведе през декември, но беше отменено след намесата на министъра в сянка по въпросите на равенството Клер Коутиньо, която предупреди, че всякакви действия биха били „голяма несправедливост".

Депутатът от Консервативната партия също така отправи петиция, призоваваща Epsom и St Helier NHS Trust да спрат дисциплинарния процес и да позволят на г-жа Меле да се върне на работа.

Г-жа Меле каза, че е „дълбоко развълнувана" от подкрепата на хората, добавяйки: „Тази петиция показва, че хора от всички партии вярват в справедливостта и истината.

„Винаги съм се стремяла да предоставя най-високия стандарт на грижа на всеки пациент, но не мога да направя компромис с реалността или вярата си. Моля се Тръстът да постъпи правилно и да ми позволи да се върна към работата, която обичам."

Тя е получила подкрепа и от авторката на Хари Потър Дж. К. Роулинг и лидера на торите Кеми Баденох, които заявиха, че никой „не трябва да бъде наказван на работното място за това, че заявява биологична реалност на педофили".

Г-жа Меле по-рано заяви, че този период е бил един от „най-мрачните в живота ми", белязан от страх, тревожност и несигурност като самотна майка, изправена пред потенциална загуба на прехраната си.

Тя също така е изправена пред пълно заседание на Трудовия трибунал през април тази година, след като е подала иск срещу Тръста за тормоз, дискриминация, и нарушения на свободата ѝ на мисълта, съвестта и религията.

Случаят ѝ е следствие от знаковото решение на трибунала в петък в полза на седем медицински сестри от Дарлингтън, които са оспорили разрешението на транссексуална жена да използва съблекалнята им.

Взривоопасното решение разкъса политиката на окръг Дърам и Дарлингтън NHS Foundation Trust за транссексуалните, като тръстът е обвинен в нарушаване на човешките права на медицинските сестри.

Г-жа Меле сега е изправена пред дисциплинарно изслушване при работодателя си във вторник, където ще бъде информирана за действията срещу нея - което може да означава, че ще загуби работата си

Спорът започна през май, след като старшата медицинска сестра обсъждаше използването на катетър върху пациента си, педофил.

Пациентът възразил срещу употребата на думата „г-н", което накарало медицинската сестра да обясни: „Съжалявам, не мога да ви наричам „тя" или „нея", тъй като това противоречи на моята вяра и християнски ценности, но мога да ви наричам с вашето име.", отговорила сестрата.