Крайнодесен и социалист на балотаж на изборите за президент в Португалия

Умереният социалист Антонио Жозе Сегуро и кандидатът на крайната десница Андре Вентура ще бъдат най-вероятните претенденти на балотажа на президентските избори в Португалия, показаха два екзитпола, публикувани след края на днешното гласуване, които поставят Сегуро в диапазона 30-35%, а Вентура - 19,9%-24,1%, предаде Ройтерс.

Жоао Котрим Фигейредо от дясната, подкрепяща бизнеса партия „Либерална инициатива" завърши трети сред общо 11 претендента, както твърдят данните от екзитполовете, проведени за местните телевизионни канали, които го поставят на равнище 16,3%-21%.

Вторият тур на гласуването е насрочен за 8 февруари, пише БТА.

В Португалия президентският пост е до голяма степен церемониален, но притежава някои ключови правомощия, включително разпускане на парламента при определени обстоятелства, свикване на предсрочни парламентарни избори и право на вето върху законопроекти.

Вентура е лидер на антисистемната и антиимигрантска партия „СТИГА!" („ШЕГА!" на португалски), която той основава през 2019 г. и я превръща във втората по големина парламентарна сила на миналогодишните парламентарни избори. Както в голяма част от Европа, възходът на крайната десница наклони правителствените политики, особено по отношение на имиграцията, към по-рестриктивна позиция.