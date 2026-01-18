Европейските лидери се събират на извънредна среща на върха заради заплахите на Тръмп

Лидерите на 27-те правителства на Европейския съюз ще се срещнат „през следващите дни", за да обсъдят отговор на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за завземане на Гренландия, обяви късно в неделя председателят на Европейския съвет Антонио Коста.

Коста свика извънредното заседание на Европейския съвет, след като посланиците на ЕС се събраха в Брюксел в неделя, за да обсъдят изявлението на Тръмп от събота, че ще купи Гренландия и ще накаже с мита страните от ЕС, които му пречат.

Според служител на ЕС и дипломат, запознат с планирането, срещата на върха е насрочена за четвъртък, 22 януари, съобщава Politico. Срещата на лидерите, каза служителят, ще бъде „физическа" – изискваща лидерите да присъстват лично – а не виртуална конферентна връзка.