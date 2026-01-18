ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22116611

Специалният пратеник на Путин: Европа няма да успее да спре придобиването на Гренландия от САЩ

Гренландия Снимка: Pixabay

Европа няма да успее да предотврати придобиването на Гренландия от САЩ, обяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент Владимир Путин по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави. Той изрази увереност, че Европа ще се поддаде на натиска на американската администрация и Гренландия ще премине под контрол на САЩ, предаде ТАСС.

„Европа ще отстъпи, САЩ ще получат Гренландия и трансатлантическото единство може би ще бъде възстановено до известна степен", написа той на страницата си в социалната мрежа „Екс", съобщи БТА.

На 17 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в публикация в социалната си мрежа „ТрутСоушъл", че САЩ ще започнат да налагат допълнителни мита на Великобритания, Германия, Дания, Холандия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумение „за пълното и цялостно придобиване" на Гренландия от Вашингтон.

