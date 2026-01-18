Над 11 000 мигранти са върнати в родните си страни от Кипър през 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През 2025 година общо 11 742 мигранти, които са пребивавали незаконно в Кипър, са били върнати в родните си страни чрез доброволни и принудителни процедури за връщане, съобщи кипърската полицията, цитирана от КНА.

За сравнение, през 2024 година са били върнати 10 092 души.

„Стратегията, която се следва през последните три години, изглежда дава положителни резултати в справянето с миграционните потоци", казват от полицията.

Същевременно, според данни, публикувани от полицията, през 2025 година в Кипър са пристигнали 2 444 нередовни мигранти, докато през 2024 година пристигащите са били 6 109. За сравнение, през 2022 година общо 17 434 нередовни мигранти са пристигнали в страната, пише БТА.

„Усилията на полицията да открива и връща лица, които пребивават незаконно на територията на Република Кипър, продължават ежедневно", се казва още в съобщението.