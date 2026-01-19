ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-популярното име за момиче в Турция през 2025 г...

Времето София -9° / -9°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22116842 www.24chasa.bg

Най-малко 21 са жертвите след дерайлирането на два влака в Испания

3932
снимка: РОЙТЕРС

Най-малко 21 души загинаха, а десетки са ранени при тежка железопътна катастрофа в Южна Испания, след като два високоскоростни влака дерайлираха в област Андалусия, съобщи Гражданската гвардия, цитирана от Франс прес и ДПА.

Влаковете са дерайлирали близо до град Адамус в андалуската провинция Кордоба, съобщи Испанското обществено радио и телевизия (RTVE), цитирайки Гражданската гвардия.  

Властите потвърдиха тази информация. Те също така заявиха, че около 100 души са ранени, 25 от които тежко.

Високоскоростен влак "Ирьо" (Iryo) на италианската компания "Трениталия" (Trenitalia), е дерайлирал късно снощи, докато пътувал от Малага за Мадрид, и се е озовал на съседния релсов път.

В резултат на това е дерайлирал и насрещен високоскоростен влак на испанската компания "Ренфе" (Renfe), съобщиха аварийно-спасителните служби, цитиращи оператора на железопътната мрежа АДИФ (ADIF).

Предвид ситуацията "движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Кордоба, Севиля, Малага и Уелва (градове в южната част на Испания - бел. АФП) ще бъде преустановено поне за целия ден утре, 19 януари“, съобщи в "Екс" операторът на испанската железопътна мрежа АДИФ, цитиран от АФП и БТА.

От своя страна испанското кралско семейство изрази в изявление "дълбокото си безпокойство" във връзка с катастрофата и изказа най-искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите.

снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)