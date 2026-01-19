Мелони и И Дже-мьон обсъдиха двустранното сътрудничество на среща в Сеул

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианският премиер Джорджа Мелони се срещна с южнокорейския президент И Дже-мьон по време на втория ден от визитата си в Сеул, предадоха Ройтерс, Йонхап и АНСА.

Мелони обсъди с държавния глава на Южна Корея обсъди двустранните връзки и въпроси от международния дневен ред. Двамата лидери се договориха да разширят двустранното сътрудничество в областта на изкуствения интелект, авиокосмическата индустрия, чиповете и критичните суровини, предава БТА.

Те се споразумяха и да засилят съвместните усилия за развитието на устойчиви и надеждни вериги на доставки на стратегически суровини. Мелони и И Дже-мьон са обсъждали и сътрудничеството в съвместни изследователски проекти, търговския обмен, туризма и културното сътрудничество и са потвърдили ангажимента си за денуклеаризация на Корейския полуостров.

Италия е сред четирите най-големи търговски партньори на Южна Корея, припомня Ройтерс.

Визитата на Мелони беше първата на италиански премиер в Южна Корея от 19 години насам, отбелязват италиански медии.

По време на срещата си с И Дже-мьон министър-председателката го е поканила да посети Италия тази година.

Мелони е силно свързана с южнокорейската култура чрез дъщеря си Джиневра, която е голям почитател на кей попа и по-специално на дамската кей поп група "Blackpink".

Италианската лидерка дори неотдавна се пошегува, че благодарение на Джиневра е станала експерт по кей попа, припомня АНСА. Миналото лято тя придружи дъщеря си на концерт на "Blackpink" в Милано.

Визитата в Южна Корея е последен етап от обиколката на Мелони в три азиатски страни. Преди това тя беше в Япония и Оман.