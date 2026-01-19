Мицотакис ще разговаря днес с протестиращите фермери, ако оттеглят тракторите

Министър-председателят Кириакос Мицотакис ще проведе нов кръг от разговори днес с 25 представители на земеделския сектор, които искат компенсации за загубени доходи, забавени субсидии и други мерки за подкрепа, съобщава електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

Срещата се провежда на фона на седмици на протести от страна на фермерите, които блокираха магистралите с трактори. Мицотакис вече проведе първи кръг от разговори с комитет на фермерите във вторник в резиденцията „Максимос", като даде знак за подобрения в съществуващите мерки за подкрепа, особено по отношение на разходите за електричество и гориво.

За разговорите днес правителството е поставило условие всички трактори да бъдат преместени от пътя и митническите служби да останат отворени.

Освен 25-имата представители на сектора, шестима представители на фермерите ще участват като наблюдатели, за да информират колегите си на местни събрания, където ще се вземат решения дали протестите да продължат.

Към момента магистралата Солун-Атина е отворена, като тракторите са паркирани отстрани. „Егнатия Одос" и митническите служби също работят нормално.

Фермерите на блокадите в Северна Гърция проведоха разговори в събота до късно вечерта и се споразумяха за списък с искания. Очаква се да настояват за намаляване на производствените разходи, компенсации за загубени доходи на фермери и животновъди, както и мерки срещу болестите по животните, след като вече са били умъртвени над 400 000 животни.

На блокадата в Никея, Тесалия, в Централна Гърция, надлезът на магистралата е отворен за движение от няколко дни, като осигурява алтернативен маршрут за шофьорите, пътуващи от Атина към Солун. Въпреки това, заради големия брой трактори, пътната полиция не позволява на превозни средства да преминават през основната блокада от съображения за сигурност.

Фермерите от Тесалия, които ще бъдат представени от десетима техни представители днес, искат компенсации за провалени реколти, включително памук и пшеница, както и освобождаване от данък върху горивата.