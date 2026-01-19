Кметът на Минеаполис: Изпращането на войници за борба с незаконната имиграция е нарушение

Изпращането на войници на активна служба в щата Минесота за борба с имиграцията е абсурдна и противоконституционна идея, заяви днес кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай, цитиран от Асошиейтед прес.

Той призова демонстрантите да протестират мирно, за да не създават предлог за президента на САЩ Доналд Тръмп да изпрати в града американски военнослужещи, предава БТА.

Американският Пентагон е наредил на около 1500 войници в активна служба, базирани в Аляска, които се специализират за действия в арктически условия, да се подготвят за евентуално разполагане в щата Минесота, съобщи вчера в статия в. "Вашингтон пост", позовавайки се на представители на американското министерство на отбраната, цитиран от Ройтерс.

Армията е разпоредила на подразделенията да се подготвят за разполагане в случай, че насилието в щата ескалира, се казва в статията.

В четвъртък американският президент Доналд Тръмп заплаши да приложи Закона срещу бунтовническата дейност (закон от 1807 г., позволяващ на американските президенти да мобилизират определени формирования от въоръжените сили при извънредни ситуации - бел. ред), ако властите в щата Минесота не попречат на протестиращите да атакуват имиграционните служители.

"Това е абсурдно, но няма да се оставим да бъдем сплашвани от действията на това федерално правителство", каза днес Фрай пред телевизия Си Ен Ен и добави: "Това не е честно, не е справедливо и e напълно противоконституционно".

"Няма да се поддадем на провокации. Няма да се противопоставим на хаоса на Доналд Тръмп с наш собствен хаос тук", каза още кметът на Минеаполис.

Хиляди жители на града упражняват правата си, гарантирани им от Първата поправка на конституцията на САЩ, и протестите са мирни, увери Фрай.