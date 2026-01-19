Четирима афганистански терористи бяха убити на границата с Таджикистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима терористи бяха убити при нов инцидент на границата на Афганистан с Таджикистан, съобщиха таджикистанските власти, цитирани от ДПА.

Въоръжените мъже са влезли в страната от Северен Афганистан, съобщи службата за гранична охрана в таджикистанската столица Душанбе, предава БТА.

Терористите са оказали въоръжена съпротива, след като са били призовани да се предадат. Оръжията и боеприпасите им са били конфискувани.

През последните седмици в засегнатия район Шамсидин Шохин в Югоизточен Таджикистан са били регистрирани многократни гранични нарушения от страна на афганистанци.

Според властите в края на декември при сблъсъци са загинали двама граничари и трима терористи. Властите посочват и че след четвъртия инцидент от този род в рамките на няколко седмици ситуацията е под контрол.

Граничните служители заявиха, че при последния инцидент са загинали и мирни жители. Сред жертвите са няколко китайски граждани, които са работили за минна компания, добиваща злато и други суровини в района.

Властите на Таджикистан многократно са обвинявали ислямисткото правителство на талибаните в Кабул в безотговорност.

Таджикистан ще защити териториалната си цялост от атаки на терористични групи и контрабандисти с всички средства, заявиха таджикистанските власти.

Таджикистан има 1340-километрова граница с Афганистан, която не е напълно обезопасена и се използва за контрабанда на наркотици за страни от Централна Азия. В Таджикистан са разположени руски войски, които са обучили таджикистански войници за охрана на държавната граница по време на съвместни учения, посочва ДПА.

В началото на декември Таджикистан заяви, че ще охранява сам границата си с Афганистан и отхвърли варианта за разполагане на руски военнослужещи там.