Ключови щрихи от посещението на чешкия президент Петър Павел в Украйна

Чешкият президент Петър Павел пристигна в четвъртък на необявено предварително посещение в Украйна, предадоха украинската агенция Укринформ и чешката новинарска агенция ЧТК. По време на тази визита той посети два украински града - Лвов и Киев.

Павел започна визитата си от западния украински град Лвов, където се срещна с местни служители, по-специално с ръководителя на областната военна администрация Максим Козицки и министърката по въпросите на ветераните Наталия Калмикова. Освен това чешкият президент разговаря със заместник-министъра на външните работи на Украйна Олександър Мишченков за това в какво може да се изрази взаимната помощ в областта на отбраната, например, в сферата на противодействието на дронове, предава БТА.

От своя страна, Козицки каза, че ключова тема на разговорите им са били последиците от руската атака срещу Лвов и по-нататъшното сътрудничеството в сферата на сигурността.

Придружен от кмета на Лвов Андрий Садови и други украински представители, Павел присъства също на възпоменателна служба на Личакивското гробище, където отдаде почит на загиналите във войната украински войници.

В петък Павел пристигна в Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, който му връчи орден "Княз Ярослав Мъдри" първа степен за личната му ангажираност с двустранното сътрудничество и защитата на териториалната цялост на Украйна, посочва в. "Бърно дейли".

"Обсъдихме как протичат мирните преговори и подготовката на документите, как плановете и интересите на Украйна се съгласуват с тези на САЩ и европейските съюзници", заяви Павел след срещата.

Чехия ще предостави на Украйна бойни самолети, които могат да свалят приближаващи се дронове, каза още Павел пред украинския си колега в Киев, цитиран от Ройтерс.

Чешкият президент не даде подробности, но преди две години заяви, че чешки изтребители L-159 могат да бъдат прехвърлени на Украйна.

"Чехия може в относително кратък срок да предостави няколко бойни самолета, които са много ефективни в борбата с дронове, и вярвам, че ще успеем бързо и успешно да приключим този въпрос", заяви Павел на пресконференция със Зеленски.

Чешкият президент каза, че Прага може да предостави и системи за ранно предупреждение като пасивни радари.

Павел, бивш генерал от армията и председател на Военния комитет на НАТО, е силен поддръжник на Украйна и на чешката инициатива за доставка на Киев на боеприпаси с голям калибър, платени от западни донорски страни.

Новото чешко правителство, оглавено от популиста Андрей Бабиш, се съгласи да продължи инициативата, но заяви, че няма да предоставя национално финансиране за подпомагане на Украйна.

Предишното чешко правителство предостави на Украйна тежко оборудване, включително танкове и хеликоптери от армейските си запаси, и получи компенсация от съюзниците си от НАТО в момент, в който Чехия се превъоръжава със западно оръжие, посочва Ройтерс.

След срещата си в Киев Павел и Зеленски отдадоха почит на убитите украински войници, прекланяйки се през монумента в Киев, известен като Стената в памет на загиналите за Украйна, посочва Укринформ.

Акцентът на визитата на чешкия президент в Украйна бе основно да изрази подкрепа за Киев, който се бори с пълномащабна руска инвазия от почти четири години. Павел също така изтъкна хуманитарния аспект на войната и нуждата от възстановяване на Украйна.

Това е третото посещение на Петър Павел в Украйна в качеството му на държавен глава. През април 2023 г., освен Киев, той посети също градовете Днепър и Одеса, а през март миналата година пътува до Одеса, откъдето продължи към украинската столица. И при двете визити тогава Павел проведе разговори с президента Зеленски и други високопоставени украински представители, отбелязва "Бърно дейли".

Новият чешки външен министър Петър Мацинка посети Киев на 9 януари, в навечерието на визитата на Павел, за да увери своя украински колега Андрий Сибига, че чешката инициатива за доставка на боеприпаси ще продължи и при новото чешко правителство на премиера Андрей Бабиш посочва Укринформ.