Синът на последния ирански шах: Народът ме призова, ще се върна!

2180
Престолонаследникът Реза Пахлави СНИМКА: Wimedia Commons

Реза Пахлави, синът на последния иранския шах, който беше свален от власт по време на Ислямската революция през 1979 г., се зарече вчера да се завърне в Иран от изгнание в САЩ, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Той не посочи конкретни срокове и все още не е ясно дали ще му бъде позволено да влезе в Иран, и какви последствия го очакват там като опозиционен политик, посочва ДПА.

В края на декември в Иран избухнаха протести срещу задълбочаващата се икономическа криза и растящата инфлация, които бързо ескалираха в по-широки демонстрации срещу властите в Ислямската република.

Пахлави заяви в видео послание в "Екс", че "народът на Иран иска нов, надежден път" напред.

"Битката в Иран днес е между окупация и освобождение. Иранският народ ме призова да поема водачеството. Аз ще се завърна в Иран", написа той.

Иранците предприемат действия на място и сега е време международната общност да се присъедини към тях, каза Пахлави.

"Ще се завърна в Иран. Народът на Иран се е надигнал, за да си върне страната. Историята ще почете онези, които застанат на тяхна страна", добави той.

Пахлави, който беше определен за престолонаследник от баща си, покойния шах на Персия Мохамад Реза Пахлави, живее в изгнание в САЩ от десетилетия, отбелязва ДПА.

