Синът на последния ирански шах: Народът ме призова, ще се върна!

Реза Пахлави, синът на последния иранския шах, който беше свален от власт по време на Ислямската революция през 1979 г., се зарече вчера да се завърне в Иран от изгнание в САЩ, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Той не посочи конкретни срокове и все още не е ясно дали ще му бъде позволено да влезе в Иран, и какви последствия го очакват там като опозиционен политик, посочва ДПА.

В края на декември в Иран избухнаха протести срещу задълбочаващата се икономическа криза и растящата инфлация, които бързо ескалираха в по-широки демонстрации срещу властите в Ислямската република.

Пахлави заяви в видео послание в "Екс", че "народът на Иран иска нов, надежден път" напред.

"Битката в Иран днес е между окупация и освобождение. Иранският народ ме призова да поема водачеството. Аз ще се завърна в Иран", написа той.

Иранците предприемат действия на място и сега е време международната общност да се присъедини към тях, каза Пахлави.

"Ще се завърна в Иран. Народът на Иран се е надигнал, за да си върне страната. Историята ще почете онези, които застанат на тяхна страна", добави той.

Пахлави, който беше определен за престолонаследник от баща си, покойния шах на Персия Мохамад Реза Пахлави, живее в изгнание в САЩ от десетилетия, отбелязва ДПА.