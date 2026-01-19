Споразумението с Меркосур и външнополитически теми в дневния ред на Европейския парламент

Споразумението с южноамериканския търговски блок Меркосур и външнополитически теми като заплахите на САЩ да анексират Гренландия, протестите в Иран и европейският заем за Украйна ще занимават Европейския парламент през голяма част от сесията му тази седмица в Страсбург, показва дневният ред и информация от генералната дирекция по комуникациите на Европарламента, предава БТА.

Днес членовете на ЕП ще проведат дебат по предложение за вот на недоверие срещу Европейската комисия заради споразумението за свободна търговия с Меркосур, което беше подписано в парагвайската столица Асунсион в събота. В четвъртък ще се проведе поименно гласуване на вота на недоверие. За да бъде прието, предложението трябва да получи две трети от подадените гласове. Вотът беше поискан от дясната група „Патриоти за Европа".

В сряда членовете на Европейския парламент ще вземат решение и по две предложения да поискат становище от Съда на Европейския съюз относно съвместимостта на споразуменията между ЕС и Меркосур с договорите на ЕС.

Във вторник сутрин е предвиден протест на земеделски производители срещу споразумението пред сградата на Европейския парламент в Страсбург. Франция беше една от страните, които се противопоставяха на свободната търговия със страните от Меркосур заради опасения, че това ще причини щети за европейското земеделие.

Утре членовете на Европейския парламент ще обсъдят ситуацията във Венецуела след задържането на президента Николас Мадуро от САЩ и необходимостта от осигуряване на мирен демократичен преход в страната.

Отново във вторник ЕП ще гласува дали да ускори одобрението на решението на Съвета на ЕС за засилено сътрудничество на 24 държави членки (без Чехия, Унгария и Словакия) за отпускане на заем на Украйна, гарантиран от ЕС и подкрепен от бюджета на ЕС.

Във вторник членовете на Европейския парламент ще обсъдят отговора на ЕС на изявленията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Гренландия. В гласуване в сряда евродепутатите ще оценят състоянието на отношенията между ЕС и САЩ, като ще призоват за по-устойчив ЕС, способен да действа стратегически автономно.

Във вторник членовете на ЕП ще обсъдят последните събития в Иран, при които властите реагираха с насилие срещу протестите, които избухнаха в цялата страна през последните седмици. Резолюция по темата се очаква в четвъртък.

В дебат в четвъртък, последван от гласуване на резолюция, на пленарната сесия ще бъдат обсъдени предизвикателствата, породени от дроновете и новите системи за водене на война, както и необходимостта ЕС да се адаптира, за да отговори на днешните предизвикателства в областта на сигурността.

С дебат във вторник и гласуване на резолюции в сряда евродепутатите ще направят преглед на външната политика, политиката за сигурност и отбраната на ЕС през 2025 г. В сряда ЕП ще обсъди и гласува редовния доклад за човешките права и демокрацията по света.

Фалшивите изображения, създадени с изкуствен интелект, и борбата със сексуалната експлоатация в интернет ще бъде тема на дебат във вторник. Повод за дебата за фалшивите изображения е скандалът с вградения чатбот „Грок" (Grok) в платформата „Екс", който дава възможност за генериране на изображения със сексуално съдържание и образи на деца.

Сред вътрешните за Европейския съюз теми, на които ще се спре Европарламентът, е въпросът за справянето с критичния недостиг на лекарства, като във вторник ще приеме позицията си за преговори със Съвета на ЕС за подобряването на наличността и доставките на ключови лекарства като антибиотици, инсулин и ваксини.

Сред вътрешните теми, които предизвикват интерес на заседанието в сряда, е гласуването на актуализация на правата на пътниците, които са засегнати от смущения в полетите, с цел да се гарантира компенсация при закъснение от три часа. Докладчик по темата е българският евродепутат Андрей Новаков.

Приоритетите на кипърското председателство на Съвета на ЕС ще бъдат представени във вторник от президента на Република Кипър Никос Христодулидис.

На сесията на Европейският парламент ще бъде почетена 40-ата годишнина от присъединяването на Испания и на Португалия към Европейския съюз. По този повод в сряда в пленарната зала на ЕП ще говорят кралят на Испания Фелипе Шести и президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза.