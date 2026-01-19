Два високоскоростни влака се сблъскаха вчера в област Андалусия, Испания. Високоскоростен влак „Ирьо" (Iryo) на италианската компания „Трениталия" (Trenitalia), в който бяха над 300 души, дерайлира, докато пътуваше от Малага за столицата Мадрид, се озовава на съседния релсов път. Точно в този момент по линията в обратна посока се е движил високоскоростен влак на испанската компания „Ренфе" (Renfe), с около 200 пътници, който се ударя челно в композицията на „Ирьо" и също е дерайлирала. Броят на жертвите непрекъснато нараства.

Каква е хронологията на железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам, предава БТА.

На 7 юли 2020 г. при село Пернинк в Карловарска област, Чехия, загиват трима души, а десетки са ранени, при челен сблъсък на два пътнически влака. По неустановена към онзи момент причина двата влака са се движели един срещу друг по една и съща жп линия. Машинистите задействали аварийните спирачки, но не успели да избегнат сблъсъка.

На 4 септември 2021 г. в района на Ергене в окръг Текирдаг, Турция, товарен влак с 11 вагона, пътуващ от Одрин за Истанбул, се сблъсква в микробус, превозващ работници. При катастрофата загиват шестима души, които са в микробуса, а седем са ранени.

На 31 октомври 2021 г. във Великобритания става сблъсък между два пътнически влака, причинил наранявания на 14 души, включително тежки травми на машиниста на едната композиция. Докато наближава гарата на град Солсбъри в Южна Англия, последният вагон на влак дерайлира, "след като ударил предмет". Според железопътния оператор, компанията „Нетуърк рейл", при дерайлирането е извадена от строя цялата жп сигнализация в района, а след това в излезлия от релсите влак се ударя друга композиция, идваща от Лондон. На местопроизшествието бързо пристигат около 50 пожарникари, а около 100 души били евакуирани от мястото. На 13 души е оказана медицинска помощ в болница за по-леки наранявания.

На 4 ноември 2021 г. влак блъска група от четирима мигранти, вървейки по жп линията между Дюнкерк и Кале в Северна Франция. Един загива, друг е тежко ранен, останалите двама са с по-леки травми.

На 5 април 2022 г. на жп прелез в Миндсент, Южна Унгария, близо до границата със Сърбия, става сблъсък между автомобил и пътнически влак. След сблъсъка между влака и автомобила дерайлира вагон с 22 пътници, от които двама са тежко ранени, а осем са леко пострадали. Автомобилът е навлязъл върху релсите, пренебрегвайки пуснатите червени светлини на прелеза.

На 1 декември 2022 г. два частни товарни влака се сблъскват в отсечка между две села в окръг Галац, Румъния. Локомотивът на единия от влаковете се поврежда и машинистът губи контрол, което довежда до сблъсък с друг товарен влак, който чака на перона. В резултат на сблъсъка локомотивът и първият вагон на спрелия влак дерайлират. Двата влака, които са били натоварени със зърно, се движат по маршрута Сучава-Констанца.

На 28 февруари 2023 г. при сблъсък между пътнически и товарен влак във вторник вечерта в района на долината Темпе, Гърция, загиват 42 души, голяма част от които младежи на възраст межзу 20 и30 години, а над 80 души са ранени. Броят на жертвите може и да е по-голям, защото по данни на противопожарните служби не е известна съдбата на 19 души.

На 17 ноември 2023 г. става инцидент с два пътнически влака в провинция Бавария, Германия. По първоначални данни на полицията най-малко шестима души са ранени. Инцидентът става при разминаване на междуградски експрес и регионален влак при жп стрелка на гарата в град Райхертаузен.

На 1 април 2024 г. сблъсък между влак и автобус в Ярославска област в близост до Москва, Русия. Автобусът навлиза в релсите на жп прелез, въпреки че влакът се приближава с висока скорост. Рейсът се поврежда по средата на прелеза и спира там. Впоследствие се установява, че диспечерът на железопътния прелез в Ярославска област, където става инцидентът, е бил пиян.

На 16 април 2024 г. на централната гара в разположения южно от Франкфурт град Вормс, Германия, маневриращ пътнически влак ударя странично композиция на високоскоростните влакове на германските железници „Интерсити Експрес" (InterCityExpress). При сблъсъка от 13-те вагона на високоскоростната композиция, пътуваща от Мюнхен за Хамбург, дерайлира. В експреса „Интерсити" пътуват 520 души. Няма тежко пострадали.

На 27 юли 2025 г. пътнически влак дерайлира в гориста местност в Югозападна Германия. Влакът се движи по трасето Зигмаринген-Улм. Във влака на националния жп оператор „Дойче бан" има над 100 души. Загиват са машинистът, още един служител, както и един пътник. Някои от пострадалите 41 души са с тежки наранявания.

На 15 август 2025 г. в Южна Дания влак се сблъска с лек автомобил, дерайлира и един от вагоните се откъсва. В резултат една човек загива, а няколко души са ранени.

На 13 октомври 2025 г. става катастрофа на пътнически влакове край село Яблонов над Турно край град Рожнава в южния словашки Кошицки край. По първоначални данни става въпрос за човешка грешка, допусната при преминаването на влаковете през точка с общи релси преди тунел. Около 100 души са леко пострадали при катастрофата.