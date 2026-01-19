Тръмп в стряскащо писмо до премиера на Норвегия, не бил длъжен да мисли за мир след отказания Нобел

Западната преса е в надпревара да разнищи какво се крие зад озадачаващото писмо на Доналд Тръмп до премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре и дали не е фалшиво.

Според "Дейли мейл" в отговор на заплахите за мита, американският президент обвързал отказа да му бъде дадена Нобелова награда с желанието му да поеме контрола над Гренландия.

Норвежкият таблоид VG съобщава, че е отправил въпрос към министър-председателя и той е съобщил, че писмото е автентично.

„Скъпи Йонас, като се има предвид, че вашата страна реши да не ми даде Нобеловата награда за мир за това, че спрях 8 войни PLUS, вече не се чувствам задължен да мисля единствено за мира, въпреки че той винаги ще бъде доминиращ, а сега мога да мисля за това, което е добро и правилно за Съединените американски щати", се казва в бележката на Доналд Тръмп.

По-нататък в нея той отбелязва че Дания притежава арктическата държава само защото „лодка е акостирала там преди стотици години". Според него скандинавската страна не може да защити Гренландия от Китай и Русия и недоумява защо изобщо има право на собственост.

„Няма писмени документи, само че лодка е акостирала там преди стотици години, но и ние сме имали лодки, акостирали там - посочва още Тръмп във въпросното писмо. - Направих повече за НАТО от всеки друг човек от основаването му и сега НАТО трябва да направи нещо за Съединените щати. Светът не е сигурен, освен ако нямаме пълен и тотален контрол над Гренландия. Благодаря Ви! Президент DJT."

Според норвежкия премиер писмото на Тръмп е достоверно.

„Това дойде в отговор на кратко съобщение до президента Тръмп от мен по-рано през деня, от мое име и от името на президента на Финландия Александър Стуб", уточнява Стьоре пред норвежката медия. То било в отговор на позицията им срещу повишените мита за Норвегия, Финландия и други страни.

„Посочихме необходимостта от деескалация на разговора и поискахме телефонен разговор между Тръмп, Стуб и мен през деня", коментира още министър-председателят.

Американският президент отговорил почти незабавно в отговор и на британския премиер Киър Стармър, който определи заплахата му да анексира Гренландия като "погрешно" и че "НАТО се тласка към катастрофа".