21-годишна намушка чужденец в хотел в Банско

Президентът на Казахстан е приел поканата на Тръмп да влезе в Съвета за мир за ивицата Газа

Касъм-Жомарт Токаев

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев е приел поканата на американския си колега Доналд Тръмп да влезе в Съвета за мир за ивицата Газа, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на местната медия "Тенгри". Казахстанското издание цитира прессекретаря на канцеларията на казахстанския президент.

Съветът ще бъде председателстван доживот от Тръмп, като първоначалната му мисия е израелско-палестинският конфликт в Газа, но в дългосрочен план във фокуса му ще попадат и други конфликти, уточнява Ройтерс, цитирана от БТА.

Прессекретарят на Токаев - Руслан Желдибай, посочи, че Казахстан е поканен да бъде една от държавите учредителки на Съвета за мир за крайбрежния анклав.

"Държавният глава изпрати писмо до президента на САЩ, изразявайки сърдечната си благодарност и потвърждавайки съгласието си да се присъедини към тази нова асоциация", заявява Желдибай, цитиран от "Тенгри".

