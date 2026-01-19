КМГ: БВП на Китай за 2025 г. надмина 140 трилиона юана

По предварителни разчети, брутният вътрешен продукт на Китай за 2025 г. ще достигне 140,1 трилиона юана, което представлява увеличение от 5% спрямо предходната година, изчислено по постоянни цени, съобщи днес на пресконференция директорът на Държавното статистическо бюро Кан И.

Той посочи, че през 2025 г. китайската икономика се е развивала под натиск, но въпреки това е продължила своето възстановяване и усъвършенстване. Висококачественото развитие постигна нови резултати, а главните цели на икономическото и общественото развитие, заложени в плана за 14-ата петилетка (2021-2025), бяха приключени успешно, подчерта още Кан И, цитиран от КМГ.