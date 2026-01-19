ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капсулата на космическия кораб „Шънджоу-20“ се върна успешно на Земята

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес в 9:34 ч. пекинско време капсулата на кораба „Шънджоу-20" се приземи успешно на космодрума „Дунфън". След проверка на място беше потвърдено, че външната ѝ структура както и състоянието на доставените с нея от орбита предмети е добро.

Космическият кораб „Шънджоу-20" беше изстрелян на 24 април 2025 г. и по-късно се скачи успешно с орбиталната станция „Тиенгун". В началото на ноември връщането му беше отложено поради предполагаем удар от космически отломки, като корабът остана в орбита за провеждане на допълнителни проверки. На 19 януари в 0:23 ч. пекинско време той се отдели от станцията и се завърна на Земята в безпилотен режим.

Общото време на пребиваване на кораба в орбита достигна 270 дни, с което беше потвърдена способността му да остава скачен със станцията „Тиенгун" в продължение на 9 месеца, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

