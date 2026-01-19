ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" и "Левски" играят 2 пъти за 8 дни

Хайнан отчете ръст на търговията и инвестициите от началото на специалния митнически режим

КМГ

1916
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В периода от 18 декември 2025 г. до 18 януари 2026 г. общата стойност на вноса и износа на стоки през отворените гранични пунктове в Хайнанската зона за свободна търговия е била 16,4 млрд. юана, което представлява ръст от 3,6%, съобщиха от информационната служба на провинцията.

Броят на пътниците, преминали през границата, е 289 100 души, със средно 9300 души дневно, което е увеличение с 31,3%. От тях броят на чуждестранните граждани, влезли в Китай без визи, е средно 2600 души на ден, което е ръст от 64,3%, пише КМГ. 

Новосъздадените предприятия с чуждестранни инвестиции в Хайнан са 331, което е увеличение с 13% на годишна база.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

