КМГ: Н.Пр. Дай Цинли получи награда за принос в българо-китайските икономически отношения

На тържествена церемония в София Българската търговско-промишлена палата връчи своите традиционни Годишни награди за постижения в бизнеса за 2025 г. Н.Пр. Дай Цинли – извънреден и пълномощен посланик на КНР в България, бе отличена в категорията „Чуждестранен посланик за принос в двустранните икономически отношения". Тя получи бронзова статуетка „Хермес", изработена от известния български скулптор Ставри Калинов, и грамота. Наградата бе връчена от председателя на БТТП Цветан Симеонов, който поздрави първия китайски дипломат. От своя страна посланик Дай Цинли посочи, че за 11 месеца от 2025 г. търговският обмен между България и Китай бележи 20% ръст, а Българската търговско-промишлена палата и посолството на КНР са работили активно за установяването на бизнес-контакти между 400 фирми от двете страни.

Сред официалните гости на събитието бяха ръководителите на дипломатически мисии, акредитирани в София, както и висши представители на българското правителство, на обществени организации и бизнес-среди.

Председателят на БТТП Цветан Симеонов подчерта в словото си значението и важната роля на Палатата, като припомни нейните исторически корени още от официалното й създаване преди повече от 130 години. Той подчерта още, че за 32-и път палатата отличава личности за приноса им в икономическото сътрудничество с България и медии за ключов принос и коректно отразяване на бизнес-средата в България. Награди получиха и български търговски представители в чужбина, както и търговски представители на чуждестранни посолства в България, пише КМГ.