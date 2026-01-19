КМГ: Започна продажбата на билети за първия ден от пиковия период за пътуванията по време на Пролетния празник

Билетите за влаковете за първия ден от пиковия период за пътуванията по време на Пролетния празник бяха пуснати в продажба в понеделник, съобщиха от Китайската държавна железопътна група.

Периодът, който съпътства празнуването на Китайската нова година, ще продължи от 2 февруари до 13 март.

Очаква се националната железопътна мрежа да обслужи около 539 милиона пътнически пътувания в рамките на 40 дни, което представлява ръст от 5 процента спрямо 2025 г.

Всяка година по време на транспортния пик милиони хора, които работят, учат или живеят далеч от родните си места, се завръщат у дома, за да отпразнуват със семействата си най-важния традиционен празник в Китай. Това събитие се смята за най-мащабната ежегодна миграция на хора в света, пише КМГ.

През тази година традиционната Нова година ще настъпи на 17 февруари. За да отговорят по-добре на увеличеното търсене, железопътните оператори въвеждат редица подобрения в услугите. Сред тях са временна политика за безплатно възстановяване на суми при погрешно закупени билети, разширяване на услугата „тихи вагони", както и намаления за студентски билети.