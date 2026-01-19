Един е пострадал при нощната руска атака срещу украинския град Одеса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е пострадал и са нанесени щети на стратегическа инфраструктура при нощната руска атака срещу украинския град Одеса , съобщи началникът на Одеската обласна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението "Телеграм".

През нощта руските сили атакуваха Одеса и района с дронове, в резултат на което има щети по жилищната, енергийната и газовата инфраструктура, информира Кипер.

Дрон е ударил ударил 25-етажен жилищен блок. Щети са нанесени на два апартамента, на фасадата на сградата и на остъкляването. Поразени са и 15 леки автомобила, предава БТА.

Всички съответни служби работят, последиците от нападението се отстраняват.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.