ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21-годишна намушка чужденец в хотел в Банско

Времето София -4° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22118108 www.24chasa.bg

Един е пострадал при нощната руска атака срещу украинския град Одеса

1976
Един човек е пострадал и са нанесени щети при нощната руска атака срещу украинския град Одеса. СНИМКИ: АРХИВ

Един човек е пострадал и са нанесени щети на стратегическа инфраструктура при нощната руска атака срещу украинския град Одеса , съобщи началникът на Одеската обласна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението "Телеграм".

През нощта руските сили атакуваха Одеса и района с дронове, в резултат на което има щети по жилищната, енергийната и газовата инфраструктура, информира Кипер.

Дрон е ударил ударил 25-етажен жилищен блок. Щети са нанесени на два апартамента, на фасадата на сградата и на остъкляването. Поразени са и 15 леки автомобила, предава БТА.

Всички съответни служби работят, последиците от нападението се отстраняват.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Един човек е пострадал и са нанесени щети при нощната руска атака срещу украинския град Одеса. СНИМКИ: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)