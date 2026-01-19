Румъния получи покана от Тръмп за членство в Съвета за мир за ивицата Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румънският президент Никушор Дан получи писмо от американския си колега Доналд Тръмп с покана за членство в Съвета за мир за ивицата Газа, информира пресслужбата на румънския държавен глава в прессъобщение, изпратено и до БТА. В информацията не се уточнява какъв е отговорът на румънския президент.

Местните медии припомнят, че предложението на Доналд Тръмп е част от плановете на администрацията на Съединените щати за създаване на по-голям международен орган за посредничество в глобални конфликти. Съветът за мир ще се занимава с въпроси като укрепване на управлението, регионалните отношения, възстановяването, привличането на инвестиции, финансирането и мобилизирането на капитал за възстановяване на ивицата Газа.

САЩ искат да разширят мандата на организацията, като включат и други горещи точки по света като Украйна и Венецуела, отбелязва Диджи24, като се позовава на Файненшъл Таймс. Сред номинираните в изпълнителния съвет на комитета е и българският дипломат и бивш пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов.

Инициативата предизвиква реакции сред експерти и правозащитни организации, които поставят въпроси за международната роля на САЩ и за начина на управление на Газа в преходния период, отбелязва АФП.

На този фон румънският президент Никушор Дан изрази своята загриженост относно напрежението между Доналд Тръмп и Европа заради Гренландия.

„Дълбоко съм обезпокоен от ескалацията на публичните изявления между трансатлантическите партньори и съюзници относно последните развития. Трябва да възобновим преките дискусии помежду си на подходящите дипломатически нива", написа той в социалната мрежа „Екс".

По-рано Тръмп заплаши с нови мита осем държави в Европа, „ако не бъде постигнато споразумение за пълна продажба на Гренландия".

„Заплахите за налагане на мита подкопават трансатлантическите отношения и рискуват да доведат до опасна низходяща спирала", заявиха в обща декларация Великобритания, Дания, Финландия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия и Швеция.