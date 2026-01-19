Започва делото на Принц Хари срещу "Дейли мейл"

Принц Хари се очаква да се яви днес във Висшия съд в Лондон за начало на делото по иска му за нарушаване на личното пространство, заведено срещу издателя на вестник "Дейли мейл", предаде Ройтерс.

41-годишният член на британското кралско семейство, както и още шестима ищци, сред които 78-годишният певец Елтън Джон, съдят компанията "Асошиейтед нюзпейпърс" за незаконни действия – от хакване на гласова поща на мобилни телефони до придобиване чрез измама на лична информация, включително финансови или медицински данни.

Компанията, която издава и вестник "Мейл он сънди", отхвърли всички обвинения, наричайки ги "клевети" и заяви, че те са част от координирана конспирация срещу медиите, пише БТА.

По време на процеса, който се очаква да продължи девет седмици, адвокатите на принц Хари, Елтън Джон и останалите ищци, ще защитават позицията, че публикации във вестниците на групата са били основани на информация, която е незаконно придобита от частни детективи.

Очаква се и двете страни да отправят обвинения една към друга по време на делото.

"Това дело поставя въпроса дали най-влиятелният издател във Великобритания наистина лесно е постигнал успех в ерата на следенето на телефони, въпреки че досега не е участвал в подобни практики, или просто е съумял да се изплъзне на общественото внимание", заяви адвокатът Марк Стивънс, специалист по дела, свързани с медии.

Съдията Матю Никлин заяви, че процесът ще се съсредоточи единствено върху конкретни публикации и върху това дали те са били основани на информация, събрана по незаконен начин.