Ердоган: Подкрепата ни към Сирия ще нарасне в редица области

Турският президент Реджеп Ердоган е заявил в телефонен разговор със сирийския президент Ахмед аш Шараа, че подкрепата на Турция към Сирия ще нарасне в редица области. Сред тях Ердоган е извел на преден план борбата с тероризма, съобщи директорът на Дирекцията по комуникации към президентството на Република Турция Бурханеттин Дуран в профилите си в социалните мрежи.

„Ердоган подчерта, че премахването на тероризма от сирийската територия е необходимо както на Сирия, така и на целия регион", написа Дуран.

Разговорът, по време който са били обсъдени двустранните отношения и актуалната ситуация в Сирия, се е провел, след като вчера сирийското правителство и подкрепяните от САЩ кюрдски Сирийски демократични сили (СДС) се споразумяха за незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня на всички фронтове, което дойде след напредването на правителствените въоръжени сили в контролираните от кюрдите територии в североизточната част на страната. По време на разговора Ердоган отново е изразил подкрепата на Турция за териториалната цялост, единството, стабилността и сигурността на Сирия, пише БТА.

След обявяването на прекратяването на огъня и споразумението за пълна интеграция на сирийските кюрдски в силите за сигурност на Сирия Министерството на външните работи на Турция излезе с позиция, в която пожела на страната това да доведе до стабилност и сигурност както в страната, така и в целия регион.

„Надяваме, че всички групи и хора в Сирия са осъзнали напълно, че бъдещето на страната не е в тероризма и разделението, а в единството, солидарността и интеграцията", се казва в позицията, публикувана на сайта на институцията.