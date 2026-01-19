Адвокат подаде молба за импийчмънт на филипинския президент заради скандални проекти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Филипинският адвокат Андре де Хесус подаде молба за импийчмънт на филипинския президент Фердинанд Маркос-младши, която обвинява президента в нарушаване на Конституцията и в подкопаване на общественото доверие, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Сред посочените основания са арестът на бившия президент Родриго Дутерте по заповед на Международния наказателен съд, както и твърдения за корупция, свързани с проекти за контрол на водите в случай на възникване на условия за наводнения.

Филипинското президентство определи подадената жалба срещу президента Фердинанд Маркос-младши като безпочвена, като подчерта, че действията на държавния глава са били в пълно съответствие със закона и Конституцията, предаде БТА.

Пресаташето на президента Клер Кастро заяви, че институцията все още не е получила официално копие от молбата, което ограничава възможността за подробен коментар. Тя обаче отбеляза, че повдигнатите в документа въпроси не са нови.

"Тези теми отдавна са били разгледани и обяснени. На този етап можем да заявим, че жалбата няма основание", каза Кастро.

Тя подчерта, че президентът винаги действа в рамките на закона. "Всички действия на президента са в съответствие със закона и конституцията, поради което можем да кажем, че към момента няма основание за импийчмънт", добави тя.