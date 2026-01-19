27 убити при сблъсъци в Централна Колумбия между отцепнически групи на ФАРК

Най-малко 27 членове на лява партизанска група в Колумбия са били убити при сблъсъци с вражеска фракция в борба за контрол над джунглата в централната част на Колумбия, предаде Ройтерс, позовавайки се на военните власти.

Сблъсъците - най-жестоките през последните месеци - са избухнали в селски район в област Ел Реторно, в департамента Гуавиаре, на 300 километра югоизточно от столицата Богота, съобщи военен източник. Регионът е стратегически важен за производството и трафика на кокаин.

Сблъсъците са избухнали между отцепническа фракция на Колумбийските революционни въоръжени сили (ФАРК), водена от Нестор Грегорио Вера, известен с военни псевдоним Иван Мордиско, и друга фракция, водена от Александър Диас Мендоса, известен като Каларка Кордоба, уточни втори военен източник. И двете групи са били част от т. нар. Централен генерален щаб, но са се отцепили през 2024 г. поради вътрешни спорове. Според два военни източника всички жертви са от групата на Вера. Лидер от групата на Диас също потвърди за сблъсъците и загиналите пред агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Партизанската фракция, водена от Диас, в момента води преговори за мир с президента на Колумбия Густаво Петро, докато групата на Вера продължава военните действия, след като правителството прекрати двустранното примирие с тях. Двете фракции, които сега са съперници, отхвърлиха мирното споразумение от 2016 г., което позволи на около 13 000 членове на ФАРК да се откажат от въоръжената борба и да се реинтегрират в обществото, след като предадат оръжието си.

Въоръженият конфликт в Колумбия, продължаващ повече от шест десетилетия и финансиран предимно от трафика на наркотици и незаконния добив на полезни изкопаеми, е довел до смъртта на над 450 000 души и до разселването на милиони хора, като усилията за мир на Петро в момента са в застой.