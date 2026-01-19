ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Албания арестуваха 6-ма, заподозрени за измами с инвестиции в криптовалути

Криптовалута Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Албанската Специализирана структура срещу корупцията и организираната престъпност (СПАК/SPAK) съобщи за ареста на шестима души, заподозрени, че са мамили европейски граждани да инвестират в криптовалути, предаде Албанското радио и телевизия (РТШ / RTSH). По случая е образувано наказателно производство, пише БТА.

В прессъобщение СПАК информира, че събраните до момента данни показват предполагаемо участие в тази дейност на „италиански граждани, жители на Италия и други, които живеят в Албания". Според СПАК измамите са осъществявани чрез кол център в Тирана, чиито работни езици са били италианският, френският, испанският и немският. Трансакциите в кол центъра са извършвани в криптовалути, съхранявани във виртуални портфейли и управлявани от ръководителите на незаконната дейност, се посочва още в текста.

Разследването по случая е започнато след оплаквания от страна на измамени от кол центъра италиански граждани и предаване на италиански разследващи журналисти, които са предоставили материали от работата си.

По време на претърсвания на 28 места във връзка със заподозрените за участие в престъпната дейност, включително жилища, автомобили, офиси и гаражи, са иззети стотици компютърни устройства, системи за видеонаблюдение, компютърни мрежови системи, сървъри, устройства за външна памет, документи от кол центъра и други. В рамките на обиските са иззети и няколко превозни средства, включително автомобил с марката „Ферари", за който се предполага, че принадлежи на един от организаторите на престъпната дейност.

Криптовалута

