В Япония ще има предрочни избори за парламент

Санае Такаичи Снимка: СНИМКА: Екс/ @harukaawake

Министър-председателката на Япония Санае Такаичи заяви, че в петък ще разпусне долната камара на парламента и ще свика предсрочни национални избори, за да потърси подкрепата на избирателите, за да реализира амбициозната си политическа програма, предаде Ройтерс.

През октомври миналата година Такаичи стана първата жена премиер в историята на Япония. Нейното правителство се ползва с рейтинг на одобрение от около 70 процента. Но управляващият ѝ блок разполага с много крехко мнозинство във важната долна камара на парламента, което му пречи да реализира плановете си за промени във финансовата политика, пише БТА.

Според "Никей" разпускането на Камарата на представителите ще доведе до предсрочни избори, които "ще увеличат броя на местата на управляващата партия в парламента".

Санае Такаичи

