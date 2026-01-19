Оцеляла от влакова катастрофа в Испания: Мислех, че ще умра

Оцелели пътници от влакова катастрофа в Испания разказват ужаса, който са преживели, а спасителните екипи продължават работа при изключително трудни условия. Властите предупреждават, че броят на жертвите може да нарасне.

Инмакулада се е връщала у дома в Уелва, след като е прекарала уикенда в Мадрид. Тя е пътувала с влака Renfe Alvia, който в неделя около 19:40 ч. се сблъсква с друг влак — Iryo, пътуващ от гара „Мария Самбрано" в Малага към „Пуерта де Аточа" в испанската столица, разказва тя пред EL MUNDO.

Към полунощ Инмакулада не само че не е стигнала до крайната си дестинация, но е влачела ръчния си багаж в тъмнината на нощта из улиците на Адамуз — градче в провинция Кордоба, близо до мястото на инцидента, който вероятно е най-тежката железопътна катастрофа в Испания след трагедията в Ангроис край Сантяго де Компостела през 2013 г.

Заедно с нея десетки невредими пътници са били евакуирани и свалени в Адамуз — малко градче, разположено на около 15 минути от Кордоба. През по-голямата част от нощта пътят между гарата, където е станал сблъсъкът, и центъра на града е бил непрекъснато изпълнен с линейки и патрули на Гражданската гвардия.

Видимо разтърсени, спасените пътници са слизали от автобусите и или са се отправяли към автомобилите на свои близки, или към Общинския спортен павилион на Адамуз, превърнат в временен подслон и медицински пункт, от който ранените са били транспортирани към болници.

Инмакулада е пътувала във вагон 4 на влака Alvia и е станала свидетел как пораженията в следващите вагони са били значително по-тежки.

„Мислех, че ще умра", разказва тя. По думите ѝ влакът е започнал рязко да спира, седалки са били изтръгнати, а хаосът е бил пълен. Невредимите пътници са били евакуирани по релсите, като са се опитвали да не гледат към ранените.

Според нея в някои вагони хората са излизали през покрива, а всички оцелели са вървели „в колона" по пътя към Адамуз, докато бъдат качени на автобуси.

„Ще ми трябва време, за да се кача отново на влак", признава Инмакулада, описвайки сцената на катастрофата като „ужасяваща".

В другия влак — Iryo, който дерайлира, навлезе в насрещния коловоз и се сблъска с Renfe Alvia, е пътувала Франсина Мартинес, гражданка на Коста Рика. Тя се намира в Испания като част от делегацията на страната си за туристическото изложение FITUR. След уикенд в Малага, в неделя Франсина се качва на влака от гара „Мария Самбрано", за да се върне на панаира и да продължи работата си.

Със сълзи в очите, пред Общинския павилион в Адамуз, превърнат във временен кризисен център, тя казва: „Родих се отново." Франсина е била на място във вагон 7, който след удара частично се е преобърнал върху релсите. Пътниците са излезли през прозорците, след като няколко от тях са били разбити с аварийни чукове.

Както и останалите евакуирани, Франсина пристига в Адамуз с багажа си, а първото ѝ действие е да се обади на семейството си, за да ги успокои.

Пред павилиона десетки близки чакат новини за своите роднини. Докато някои се прегръщат с облекчение, други остават в тревога. „Не можем да говорим", казва през сълзи млада жена, която е открила част от семейството си, но все още няма вест за един от пътувалите.

По думите на андалусийския министър на здравеопазването, президентството и извънредните ситуации Антонио Санс, инцидентът е изключително тежък, а данните за жертвите и ранените са временни. Малко след полунощ се съобщава за най-малко 39 загинали и около 80 ранени, настанени в лечебни заведения, като се очаква броят им да нарасне.

Особено тревожна е ситуацията при три вагона, паднали в четириметров насип, където се опасяват от най-тежките последици. Четири часа след катастрофата спасителните екипи продължават да извеждат ранени и загинали при изключително трудни условия.

Пожарни и медицински екипи от цялата провинция Кордоба са мобилизирани. Директорът на пожарната служба Франсиско Кармона съобщи, че за да достигнат до ранените, спасителите е трябвало да изнасят тела на загинали. Повечето пострадали са транспортирани в болницата „Рейна София" в Кордоба, като са активирани и други лечебни заведения, включително „Вирхен дел Росио" в Севиля, заради очакваното увеличение на броя и тежестта на травмите.