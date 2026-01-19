ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испанският премиер отива на мястото на влаковата катастрофа

Педро Санчес Снимка: КМГ

Испанският премиер Педро Санчес отмени участието си в Световния икономически форум в Давос след вчерашната железопътна катастрофа в Испания, съобщи днес премиерската канцелария, цитирана от Ройтерс.

Санчес ще посети днес мястото на вчерашната железопътна катастрофа на два високоскоростни влака, при която загинаха най-малко 39 души и над 120 души бяха ранени, каза още канцеларията на премиера, цитирана от Франс прес.

"Премиерът Педро Санчес ще посети тази сутрин мястото на железопътната катастрофа в Адамус (Кордоба), за да се информира за ситуацията", се казва в изявление на канцеларията, предаде БТА.

Последната проверка на дерайлиралия високоскоростен влак, който удари друг влак, е била в четвъртък, съобщи железопътната компания "Ирьо". Влакът е произведен през 2022 година.

Педро Санчес

