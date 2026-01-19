Министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова ще участва в първото редовно заседание на Еврогрупата, след като на 1 януари 2026 г. България стана пълноправен член на еврозоната, съобщиха от Министерството на финансите, пише БТА. Заседанието на министрите на държавите членки на еврозоната ще се състои днес в Брюксел и в дневния ред е предвидено докладване на процеса по въвеждането на единната европейска валута у нас от министър Петкова, представители на Европейската комисия и на Европейската централна банка. Предвидено е обсъждане на приоритетите на политиката за еврозоната, които се основават на проекта на препоръка на ЕК за икономическата политика на валутния съюз за 2026 г.

Министър Петкова ще вземе участие и в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) утре. Сред темите в дневния ред е включено представянето на Кипърското председателство на Съвета на ЕС на своите приоритети в областта на икономическите и финансовите въпроси. Очаква се да бъдат одобрени изменения в плановете за възстановяване и устойчивост на Испания, Швеция, Германия, Нидерландия и Ирландия, информират още от МФ.