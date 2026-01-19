Стармър: Според мен Тръмп не обмисля да предприема военни действия в Гренландия

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че е нужно да се проведе спокойна дискусия по отношение на Гренландия, чрез която да бъде гарантирано, че историческите съюзи могат да издържат на изпитанията и предизвикателствата, предаде Ройтерс. Стармър каза това, след като американският президент Доналд Тръмп отправи заплахи към съюзнически страни за налагане на мита в рамките на усилията му да си осигури контрол над острова, който сега е датска територия.

Стармър заяви, че според него Тръмп не обмисля да предприема военни действия в Гренландия, пише БТА.

Британският премиер добави, че съюзът на Великобритания със САЩ е гарантирал сигурност и просперитет в продължение на десетилетия и подчерта, че е решен да запази тези връзки. Той обаче каза, че заплахите на Тръмп да наложи мита на Великобритания и на европейски съюзници, в случай че САЩ не получат възможност да купят Гренландия, са погрешни. Стармър заяви, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено единствено от Дания.

"Съюзите устояват, защото са изградени на уважение и партньорство, а не на натиск", каза Стармър. "Затова съм заявявал, че използването на мита срещу съюзници е напълно погрешно. Това не е правилният начин за разрешаване на разногласия в един съюз", допълни той.

"Правилният подход по този толкова сложен въпрос е чрез спокоен диалог между съюзници", добави той.

По отношение на ситуацията в Близкия изток британският премиер заяви, че Великобритания е дала знак, че има готовност да участва във втората фаза от примирието в Газа. Той уточни, че в момента се водят дискусии по този въпрос със съюзници на Лондон.