Република Сръбска има ново правителство с премиер Саво Минич

Република Сръбска има ново правителство, след като народното събрание на босненската федеративна единица избра на извънредно заседание за министър-председател и одобри състава на неговия кабинет, предаде националната телевизия БХРТ. Правителството беше подкрепено с 48 гласа „за", като депутатите от опозиционните партии не участваха в гласуването и не присъстваха на полагането на клетва. Това е 19-ият състав на правителството на Република Сръбска.

Процедурата се разви на фона на спор около първоначалното избиране на Минич за мандатоносител миналата година, което беше направено от бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик в момент, когато той вече беше лишен от президентските си правомощия с окончателно съдебно решение, пише БТА.

Впоследствие народното събрание на Република Сръбска назначи Ана Тришич Бабич за изпълняваща длъжността президент на Република Сръбска, с което бе отворен пътят за ново формално номиниране на Минич за мандатоносител.

За тази цел Минич върна мандата си на 15 януари и оставката му бе официално приета вчера, след което изпълняващата длъжността президент Тришич Бабич обяви, че той ще бъде повторно номиниран за съставяне на правителство.

Новият кабинет на Република Сръбска включва петима нови министри, а останалите ключови ресори запазват досегашните си ръководители, което според премиера Минич осигурява приемственост и институционална стабилност, отбелязва БХРТ.

Сред новите назначения са министрите на труда и закрилата на ветераните и инвалидите, на науката и висшето образование, на икономиката и предприемачеството, на семейството, младежта и спорта, както и на търговията и туризма. Минич подчерта, че през годината са планирани редица инфраструктурни проекти и че правителството ще работи за подобряване на всички сектори.

На церемонията по полагане на тържествена клетва от премиера и министрите присъстваха сръбският член на Президентството на Босна и Херцеговина Желка Цвиянович и лидерът на Съюза на независимите социалдемократи (СНСД) Милорад Додик, посочва БХРТ.