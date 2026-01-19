ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" и "Левски" играят 2 пъти за 8 дни

Времето София -1° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22119095 www.24chasa.bg

Пожар избухна на покрива на Специализирания съд в Белград

Теодора Енчева, БТА

2772
За щастие, няма пострадали при пожара Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Пожар избухна тази сутрин в Специализирания съд в сръбската столица Белград, предават сръбските медии.

Около 8:20 ч. местно време служители в сградата са забелязали дим на покрива, след което екипи на пожарната са реагирали бързо и са потушили пламъците.

Всички, които са се намирали в сградата на Специализирания съд, са евакуирани на безопасно място, съобщи РТС.

Според медицинските служби няма пострадали и никой не е потърсил медицинска помощ поради вдишване на дим.

В акцията участваха общо 35 пожарникари и спасители с 11 превозни средства, съобщиха от сръбското министерство на вътрешните работи.

„Ситуацията е овладяна, а пожарникарите продължават да работят по проветряването на помещенията и проверката на тавана и покрива на сградата", се казва в съобщението.

Дежурният прокурор от Висшата прокуратура в Белград е отишъл на мястото на иницидента.

За щастие, няма пострадали при пожара

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)